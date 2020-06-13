برلماني: عدم الالتزام بارتداء الكمامة يهدد بكارثة

(مصراوي):

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أنه بدأت تظهر موجة من اللامبالاة بين المواطنين وعدم الاكتراث بالتحذيرات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، حفاظًا على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه بالنسبة إلى الكمامات التي فرضت الدولة ارتداءها ببعض الأماكن والمواصلات العامة، فمن بين كل 10 أشخاص نرى شخصين أو ثلاثة لا يرتدون الكمامة ويتعاملون باستهتار دون أدنى مسئولية مجتمعية تجاه الأزمة التي تمر بها البلاد، وأصبح البعض يرتدي الكمامة خوفًا من الغرامة فقط، دون اهتمام بالفيروس.

وأضاف أنه وفقًا للدراسات، فإن استخدام كمامات الوجه على مستوى السكان قد يقلص الإصابة بمرض كوفيد - 19، الناجم عن انتقال عدوى فيروس كورونا، إلى مستويات يمكن السيطرة عليها فيما يتعلق بانتشار الوباء، ويمكن أن يحول دون موجات ثانية للمرض الوبائي عندما يقترن ذلك بإجراءات الإغلاق.