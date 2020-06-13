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برلماني: "بيزنس بلازما المتعافين" يهدد أرواح المرضى الأكثر احتياجًا

09:46 م السبت 13 يونيو 2020
برلماني: "بيزنس بلازما المتعافين" يهدد أرواح المرضى الأكثر احتياجًا

التبرع بالدم

(مصراوي):

تقدم النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، حول ظهور "بيزنس بلازما المتعافين" بعد دخول المستشفيات الخاصة سباق شراء البلازما من المتعافين بأعلى الأسعار وبيعها للحالات الحرجة بأرقام فلكية.

وأوضح أن المستشفيات والمعامل الخاصة تسلك هذا السلوك لاستغلال الأزمة وجمع أكبر قدر من الأموال، بالرغم من إعلان وزارة الصحة أن المستشفيات والمعامل الخاصة غير مصرح لها بفصل بلازما المتعافين من فيروس كورونا لحقنها في المصابين.

وأشار مشهور إلى وجود عشرات المجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع بلازما المتعافين، والتي تديره شبكة من أصحاب المستشفيات الخاصة والمعامل والمراكز الطبية الخاصة.

وأضاف أن السوق السوداء لبيع وشراء بلازما الدم سببها الأمل في الحياة والرعب من الموت ومعظم الحالات التي تلقت البلازما عن طريق السوق السوداء كانت لحالات لا تحتاج العلاج بالبلازما.

بلازما المتعافين بيع البلازما فيروس كورونا

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