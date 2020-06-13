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​"الوطنية للصحافة" تحدد موعد إرسال مكافأة نهاية الخدمة للمستحقين في الصحف القومية

09:13 م السبت 13 يونيو 2020
​"الوطنية للصحافة" تحدد موعد إرسال مكافأة نهاية الخدمة للمستحقين في الصحف القومية

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

(مصراوي):

قررت الهيئة الوطنية للصحافة، إرسال مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية بعد غدٍ الاثنين، لمن خرجوا على المعاش في أكتوبر ونوفمبر عام 2018، ليصل إجمالي من تم صرف المكافأة لهم 746 مستحقًا.

ويتوزع المستحقين على جرائد: (الأهرام 287 – الأخبار 144 – الجمهورية 134 – دار الهلال 45 – روزاليوسف 19 – دار المعارف 33 – وكالة أنباء الشرق الأوسط 34 – الشركة القومية للتوزيع 50) خلال العام المالي الحالي.

وقررت الهيئة أيضًا، إرسال المكافآت في الحسابات البريدية والبنكية مباشرة للمستفيدين، وعدم إرسالها للمؤسسات، حتى لا يتم تأخير الصرف، على أن يتم تسوية الحالات المتنازع عليها بين المؤسسة والمستحق، بالإضافة إلى حالات الورثة.

وبلغ إجمالي مبالغ مكافأة نهاية الخدمة التي أرسلتها الهيئة للمستحقين منذ بداية عملها في أبريل 2017 نحو 218 مليون و300 ألف جنيه، وتقليص جداول الانتظار من أربعة أعوام إلى نحو عام ونصف فقط.

الهيئة الوطنية للصحافة المؤسسات الصحفية الصحف القومية

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