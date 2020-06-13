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مخالفة في الارتفاع والبروز.. "التفتيش على البناء": لا تصالح مع عمارات ترعة الزمر

07:18 م السبت 13 يونيو 2020
مخالفة في الارتفاع والبروز.. "التفتيش على البناء": لا تصالح مع عمارات ترعة الزمر

محور ترعة الزمر


كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، إن محور ترعة الزمر من أهم المحاور المرورية التي يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية، مضيفًا أن المحور سيحل العديد من المشكلات المرورية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الجهاز رصد 6 عمارات مخالفة بعد عمليت التفتيش نتيجة تكليف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، بتشكيل لجنة للتفتيش على هذه العمارات.

وأوضح أن تنفيذ الكوبري مستمر، لافتًا إلى أن العمارات التي تم رصدها مخالفة صدرت تراخيصها منذ عام 2007 وكان بها مخالفات تم رصدها من قبل وكانت متوقفة على قرار الإزالة.

وأشار إلى أن العمارات خالفت معايير البروز والارتفاعات، والمساحة البنائية على الأراضي، موضحًا أن بعضها كان لابد أن تبنى على 90% فيما أقل، لكنها بنيت على نسبة 100% من مساحة الأرض.

وأكد أن هذه المخالفات لا تسقط بالتقاضي، كما أنها صدر لها قرارات إزالة في أوقات سابقة لكنها لم تنفذ.

وأشار إلى أن الدولة لن تتخلى عن المواطنين أصحاب الشقق المتضررة من عمليات تنفيذ الكوبري، لكن أصحاب البناء المخالف سيتم التعامل معهم وفقًا لكل مخالفة، بحسب ما قال.

محور ترعة الزمر البناء المخالف

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