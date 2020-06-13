أول مدينة رخام متكاملة في العالم.. وفد من نقابة المهندسين يتفقد مجمع الجلالة (صور)

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد وفد من النقابة العامة للمهندسين، اليوم السبت، مجمع كنوز الجلالة للرخام والجرانيت وهو أحد مشروعات منطقة الجلالة، والذي يضم 8 مصانع للرخام ومصنع للجرانيت ومصنع آخر للطوب الخفيف ومصنع للرخام الصناعي ومصنع لمستلزمات مصانع الرخام والجرانيت.

ضم وفد النقابة كلًا من المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة، والمهندس محمد ناصر عضو المجلس الأعلى ورئيس المكتب الفني، والمهندس هشام أبوسنة رئيس نقابة مهندسي القاهرة الفرعية، والمهندس هشام سعودي رئيس نقابة مهندسي الإسكندرية، والمهندس أحمد رمزي رئيس الشعبة المدنية، والدكتور حماد عبدالله والمهندس خالد توكل، المهندس عادل عبدالعزيز والمهندس محمد حمودة أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، وعدد من أعضاء الشعب والنقابات الفرعية.

واستقبل وفد النقابة، اللواء مهندس محمد عبدالعزيز عمار مدير عام المجمع والواء مهندس أحمد شهاب رئيس القطاع التجاري، والمهندس محمد الشناوي المدير التنفيذي.

وأشار الشناوي إلى أنه من المخطط أن يتم الانتهاء من إنشاء باقي مصانع المجمع خلال الأشهر الثلاثة القادمة، مشيرًا إلى أن المصانع التي تعمل الآن هم ثلاثة مصانع منهم 2 رخام ومصنع جرانيت، لافتًا إلى أن صناعة الرخام في مصر كانت تعاني مشكلات كبيرة، ما لفت النظر إلى ضرورة إنشاء هذا الصرح العملاق والذي يسهم في توفير فرص عمل كبيرة حيث يعمل بالمجمع ما يقرب من 3000 شخص، وسيزداد العدد تدريجيًا بعد الانتهاء من إنشاء باقي مصانع المجمع.

وقال المهندس محمد عبدالعزيز عمار مدير عام المجمع، إن المجمع يضم 13 مصنعًا منه 8 للرخام والجرانيت بطاقة إجمالية 24 مليون متر مربع ومصنع جرانيت بطاقة إجمالية مليون متر مربع ويعتبر بالفعل أكبر كيان لإنتاج الرخام والجرانيت عالميا حيث يضم كافة التجهيزات اللازمة لإنتاج الرخام، والتي تتيح لمجمع المصانع أن ينفرد بتلبية كافة احتياجات المشروعات الكبري بجودة عالية وفي الوقت المناسب وبكافة التشطيبات المطلوبة، مضيفًا أن المجمع به 30 محجرًا للرخام والجرانيت ومن المخطط أن تصل لأكثر من 70 محجر لتلبية احتياجات المجمع من الخامات النادرة عالية الجودة.