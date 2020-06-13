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نقابة القراء تشكل لجنة لتلقي أوراق المرشحين لخلافة الشيخ الطبلاوي

05:48 م السبت 13 يونيو 2020
نقابة القراء تشكل لجنة لتلقي أوراق المرشحين لخلافة الشيخ الطبلاوي

الشيخ الطبلاوي

كتب- محمود مصطفى:

عقدت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، اليوم السبت، اجتماعًا لتحديد موقفها الفترة المقبلة، بعد رحيل النقيب السابق الشيخ محمد محمود الطبلاوي، في الخامس من مايو الماضي.

ودعا الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، القائم بأعمال نقيب القراء، أعضاء المجلس بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح الشيخ محمد محمود الطبلاوي، وأعلن عقد الجمعية العمومية 30 سبتمبر المقبل.

وقررت نقابة القراء، تكليف الشيخ محمود الخشت الأمين العام للنقابة، لتشكيل لجنتين لإدارة المرحلة التي تسبق العملية الانتخابية، من حيث تنقية جداول الأعضاء وقبول تلقي الأوراق ممن لهم حق التصويت والترشيح على منصب النقيب والأعضاء، وكذا الدعاية بالصحف ووسائل الإعلام، وإخطار الوزارات المعنية (العدل) و(الداخلية) و(الأوقاف)، على أن تخطر النقابة بإنجاز المهمة في موعد أقصاه 30 يوليو، تمهيدًا لعقد الجمعية العمومية في 30 من سبتمبر المقبل.

وقرر الشيخ محمود الخشت الأمين العام لنقابة القراء، تشكيل لجنة مكونة من كلا من: الشيخ صديق محمود صديق المنشاوي أمين الصندوق، والشيخ طه النعماني نقيب قراء الفيوم، والشيخ محمد ناصف سلطان نائب نقيب الجيزة، والشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد نقيب قراء القاهرة، والشيخ وليد السيد عبد الشافي هلال نقيب قراء القليوبية.

الشيخ الطبلاوي القرآن الكريم نقابة القراء

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