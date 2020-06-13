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الصحة تحدد 3 أطعمة لتقوية المناعة والوقاية من كورونا

04:05 م السبت 13 يونيو 2020
الصحة تحدد 3 أطعمة لتقوية المناعة والوقاية من كورونا

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عدة نصائح للمواطنين لتقوية جهاز المناعة؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وجاءت النصائح وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية للوزارة عبر "فيسبوك" كالتالي:

ـ طبق سلطة يعزز المناعة ويتكون من الخضار الطازج، وهو المصدر الغني بالفيتامينات والمعزز للمناعة، وللحصول على كامل الفائدة تجعل طبقك متنوعًا ويحتوي على خضروات من كل لون كالتالي:

ـ الأحمر مثل الطماطم والفلفل الأحمر.

ـ الأصفر مثل (الفلفل الأصفر والجزر).

ـ الأخضر مثل (الخيار والجرجير والخس).

ـ الأبيض مثل (الفجل والبصل).

ـ البنفسجي مثل (البنجر).

العسل الأبيض معزز للمناعة:

ـ معلقة من العسل الأبيض على كوب ماء صباحًا يرفع من المناعة وينقي مساءً الهواء في الجهاز التنفسي.

كوب عصير برتقال بالجزر:

ـ عصير البرتقال بالجزر مصدر لأهم الفيتامينات، والجزر غني بفيتامين (أ) المعزز للجهاز المناعي.

ـ البرتقال أغنى فاكهة بفيتامين (ج) والذي يحمي من الأمراض المعدية.

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