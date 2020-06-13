الوطنية للصحافة : الاثنين صرف بدل التكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية
أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة أن بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر يونيو ٢٠٢٠ في المؤسسات الصحفية القومية سيتم صرفه يوم الاثنين الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٠ بعد غد فور وصوله المؤسسات ونبهت إلى ضرورة الصرف فوراً دون تأخير.
ويبلغ عدد المستفيدين من صرف البدل حوالي 21 ألفاً من الصحفيين والإداريين والعمال بإجمالي 184 مليون جنيه سنوياً.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تختص فقط بالمؤسسات الصحفية القومية وفقاً للمادة الأولى من القانون 179 لسنة 2018 تنص على سريان أحكامه على "جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية المملوكة للدولة".
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