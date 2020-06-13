٢٠ يونيو.. اجتماع "الأعلى للثقافة" للتصويت على جوائز الدولة



كتب- مصراوي:

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، على أن يعقد المجلس الأعلى للثقافة اجتماعه الرابع والستين المُخصص للتصويت على منح جوائز الدولة هذا العام برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، في الثانية عشرة ظهر السبت 20 يونيو 2020 بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.



يأتي ذلك تأكيدًا على ما توليه الدولة من اهتمام ورعاية للفنون والآداب٬ واستمرارًا لجهودها في إثراء الفكر والوعي والوجدان؛ خصوصًا خلال أزمة كورونا، وتأكيدًا على ما تُمثله جوائز الدولة المصرية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من قيمة أدبية وثقافية كبيرة على مستوى مصر والعالم العربي.



ويأتي انعقاد هذا الاجتماع بدار الأوبرا في إطار مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها وزارة الثقافة مُمثلة في المجلس الأعلى للثقافة وبالتنسيق مع دار الأوبرا؛ ضمانًا لتحقيق أقصى درجات الوقاية للحضور من أعضاء المجلس في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليًّا بسبب فيروس كورونا، كما أن حضور الاجتماع سيكون قاصرًا على أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت لاختيار الفائزين بجوائز الدولة والبالغ عددهم 36 عضوًا.



واتخذت وزارة الثقافة كل الإجراءات الاحترازية اللازمة من تعقيم وتدابير وقائية، فضلًا عن مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي في ما يتعلق بتنظيم جلوس أعضاء المجلس من كل الاتجاهات.



ويُخصص الاجتماع في الأساس للتصويت على منح جوائز الدولة المختلفة، النيل والتقديرية والتفوق، في المجالات الثلاثة الرئيسية: الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من واقع الأسماء التي تم ترشيحها من قبل لجان الفحص، والتي عملت على مدى الأشهر الماضية، بالإضافة إلى اعتماد الترشيحات الخاصة بجوائز الدولة التشجيعية والتي أقرتها لجان الفحص الخاصة بها في الفروع المعلن عنها، بجانب إقرار باقي أبواب اللائحة التي لم يتم عرضها على المجلس خلال اجتماعه الأخير والذي شهد اعتماد إعادة هيكلة وتطويراللجان الدائمة للمجلس الأعلى للثقافة.



يعقب الاجتماع إلقاء وزيرة الثقافة بيان إعلان نتائج جوائزالدولة بحضور الأمين العام للمجلس، والذي سيتم نقله عبر بث مباشر من خلال قناة وزارة الثقافة على "يوتيوب" وتوزيعه على مختلف وسائل الإعلام.