"الطيران المدني" تسيِّر رحلات جوية لإعادة العالقين من قطر عبر مسقط.. اليوم

"الطيران المدني" تسيِّر رحلات جوية لإعادة العالقين من قطر عبر مسقط.. اليوم
كتب- محمد عبيد:
قالت وزارة الطيران المدني، اليوم السبت، إنها ستسيِّر رحلات استثنائية إلى مسقط؛ لعودة المصريين العالقين بقطر، حيث سيتم نقلهم على إحدى الشركات الأخرى من الدوحة إلى مسقط، وتقوم شركتا "مصر للطيران" و"إير كايرو" بنقلهم إلى مطار القاهرة الدولي.
وقالت مصادر مطلعة بـ"الطيران المدني"، إنه سيتم تشغيل نحو 18 رحلة استثنائية لشركتَي "مصر للطيران" و"إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني من مسقط (سلطنة عمان) إلى القاهرة؛ لنقل نحو 3000 مصري من العالقين بدولة قطر بعد نقلهم على إحدى الشركات الأخرى من الدوحة إلى مسقط.
كانت سلطة الطيران المدني أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق؛ منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر؛ لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجها دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
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