إقلاع وهبوط 134 رحلة بمطار القاهرة لسفر وإعادة عالقين ونقل بضائع.. اليوم

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن المطار سيسيِّر، اليوم السبت، 68 رحلة طيران دولي وداخلي وبضائع على مدار 24 ساعة، تقل نحو 1169 راكبًا عالقًا من جنسيات مختلفة، يغادرون إلى بلادهم، كما يستقبل المطار أيضًا 66 رحلة طيران ركاب دولي وداخلي وبضائع وخاصة، تقل نحو 13 ألف عالق مصري.

وأضافت المصادر أن الرحلات تشمل 56 رحلة لشركة "مصر للطيران" و18 رحلة لشركة "إير كايرو"، في مرحلتي الذهاب والعودة، بالإضافة إلى رحلات طيران لشركات دولية أوروبية وعربية، بالإضافة إلى شركات طيران مصرية خاصة، والعديد من رحلات طائرات الشحن الجوي ورحلات الطائرات الخاصة.

وأشارت المصادر إلى أن رحلات الوصول ستتضمن رحلات قادمة من لندن والكويت والسعودية والإمارات والدوحة عبر مسقط، كما تتضمن رحلات السفر وجهات بالخليج وبعض الدول العربية، بالإضافة إلى العواصم الأوروبية؛ منها باريس.

وكانت سلطة الطيران المدني قد أعلنت عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق؛ منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر؛ لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجها دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.