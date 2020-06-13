عضو "العربية للسياحة" يكشف أسباب دراسة إلغاء الحج لأول مرة منذ تأسيس المملكة

كتب- يوسف عفيفي:

كشف المستشار السياحي والفندقي عادل عشري، مالك إحدى المؤسسات السعودية العاملة في الحج والعمرة، وعضو المنظمة العربية للسياحة، عن أسباب دراسة المملكة العربية السعودية إلغاء موسم الحج هذا العام.

وقال عشري، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، إن السبب الرئيسي كما هو معلوم للجميع يرجع إلى فيروس كورونا، بجانب ضيق الوقت وزيادة عدد الإصابات، وعدم اجتماع لجنة الحج العليا السعودية لمناقشة هذا الملف المهم في هذا التوقيت.

وأوضح المستشار السياحي والفندقي أن اللجنة العليا للحج السعودية كان من المفترض أن تجتمع خلال شهر رجب الماضي؛ لكن ذلك لم يحدث بسبب وباء كورونا.

وأشار عشري إلى أن فك جزء من الحظر بالمملكة تسبب في زيادة عدد الإصابات بـ"كورونا"؛ خصوصًا في مكة، ما جعل المسؤولين يتوقفون عن الحديث في ملف فتح الحج؛ تجنبًا لزيادة الإصابات وللحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وتابع المستشار السياحي والفندقي: ضيق الوقت لن يسمح بالتنظيم وفتح الموسم هذا العام؛ كون الحج يحتاج إلى إجراءات كثيرة تتطلب الإعداد المسبق جيدًا، وهذا لم يحدث بالمرة، معقبًا: "مفيش حج هذا العام".

وأشار عشري إلى أنه من المفترض وصول حجاج جنوب إفريقيا والهند وباكستان والصين، من الآن -أواخر شوال- ولم يحدث ذلك أيضًا، متابعًا: كل ده مؤشرات بعدم وجود حج هذا العام.

يأتي ذلك بعد ذكر مسؤول كبير في وزارة الحج والعمرة السعودية، لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن السلطات تدرس إلغاء موسم الحج لأول مرة منذ تأسيس المملكة عام 1932، بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 100 ألف.

وتشكل عائدات الحج والعمرة مصدرًا مهمًّا للميزانية السعودية؛ حيث تعود سنويًّا بـ12 مليار دولار، ويعني إلغاء الموسم زيادة الضغوط المالية على اقتصاد ضرب بسبب كورونا وتراجع أسعار النفط.

وتحدد السعودية أعداد الحجاج من كل بلد؛ حيث تحاول كل حكومة زيادة عدد حجاجها، حيث إن فترة انتظار البعض لتأدية الشعيرة التي تُفرض على المستطيع مرة في العمر قد تصل إلى 30 عامًا.