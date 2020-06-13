أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

رئيس جهاز شئون البيئة تتفقد مستشفى ميداني تحت التجهيز لمصابي كورونا

11:22 ص السبت 13 يونيو 2020
رئيس جهاز شئون البيئة تتفقد مستشفى ميداني تحت التجهيز لمصابي كورونا

رئيس جهاز شئون البيئة تتفقد مستشفى ميداني تحت التج


كتب- محمد نصار:

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة توجيهاتها بسرعة التوجه لمعاينة مستشفى ميداني تحت التجهيز لمراجعة المعايير البيئية والتي تتبع مستشفى عين الشمس التخصصي لعلاج مصابي كورونا حيث انتقل على الفور فريق عمل برئاسة الدكتورة إيناس أبوطالب، رئيس جهاز شئون البيئة يرافقها لفيف من قيادات وزارة البيئة.

وبحسب بيان، خلال جولة المعاينة تم التأكيد على مراعاة عدد من الاشتراطات البيئية اللازمة لممارسة نشاط المستشفى منها كيفية التخلص الآمن من المخلفات الطبية والفصل من المنبع بناءً على توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة تعريف المختصين بالموقع الإلكتروني الخاص بالمخلفات الخطرة لتوعية العاملين بالمنظومة الطبية بالتخلص الآمن ومسار عمل المنظومة أولا بأول وتقديم النصح والإرشاد لهم.

كما تم التأكيد على عمل خطة الطوارئ وسلامة البيئة الداخلية والتأكد من اتباع جميع مراحل معالجة المخلفات السائلة ونواتج عمليات التشغيل والتعقيم قبل الصرف النهائي على الشبكة العمومية، إضافة إلى تسجيل كميات المخلفات الخطرة الناتجة من التشغيل مع وضع آلية للتخزين والنقل وطرق التخلص الآمن منها.

وأشادت إيناس أبوطالب، بمجهودات المنظومة الطبية في ما تقدمه من مجهودات لرعاية صحة المواطنين والدور الإيجابي لهم في إدارة الأزمة الحالية.

ويأتي ذلك ضمن المجهودات المتكاملة والتعاون المستمر الذي يتم بين وزارتي البيئة والصحة لإدارة أزمة كورونا على عدة مستويات.

مستشفى ميداني فيروس كورونا شؤون البيئة

الخبر التالى:

الحجز بعد 24 ساعة.. ننشر كراسة شروط الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي (10 محافظات)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 41303

    عدد المصابين

  • 11108

    عدد المتعافين

  • 1422

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7477428

    عدد المصابين

  • 3791875

    عدد المتعافين

  • 419373

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:نائب مدير "حميات إمبابة": وصلنا لذروة كورونا والإصابات ستقل الأسابيع المقبلة