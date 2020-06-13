رئيس جهاز شئون البيئة تتفقد مستشفى ميداني تحت التجهيز لمصابي كورونا



كتب- محمد نصار:



أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة توجيهاتها بسرعة التوجه لمعاينة مستشفى ميداني تحت التجهيز لمراجعة المعايير البيئية والتي تتبع مستشفى عين الشمس التخصصي لعلاج مصابي كورونا حيث انتقل على الفور فريق عمل برئاسة الدكتورة إيناس أبوطالب، رئيس جهاز شئون البيئة يرافقها لفيف من قيادات وزارة البيئة.



وبحسب بيان، خلال جولة المعاينة تم التأكيد على مراعاة عدد من الاشتراطات البيئية اللازمة لممارسة نشاط المستشفى منها كيفية التخلص الآمن من المخلفات الطبية والفصل من المنبع بناءً على توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة تعريف المختصين بالموقع الإلكتروني الخاص بالمخلفات الخطرة لتوعية العاملين بالمنظومة الطبية بالتخلص الآمن ومسار عمل المنظومة أولا بأول وتقديم النصح والإرشاد لهم.



كما تم التأكيد على عمل خطة الطوارئ وسلامة البيئة الداخلية والتأكد من اتباع جميع مراحل معالجة المخلفات السائلة ونواتج عمليات التشغيل والتعقيم قبل الصرف النهائي على الشبكة العمومية، إضافة إلى تسجيل كميات المخلفات الخطرة الناتجة من التشغيل مع وضع آلية للتخزين والنقل وطرق التخلص الآمن منها.



وأشادت إيناس أبوطالب، بمجهودات المنظومة الطبية في ما تقدمه من مجهودات لرعاية صحة المواطنين والدور الإيجابي لهم في إدارة الأزمة الحالية.



ويأتي ذلك ضمن المجهودات المتكاملة والتعاون المستمر الذي يتم بين وزارتي البيئة والصحة لإدارة أزمة كورونا على عدة مستويات.



