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بدل تالف وفاقد وفصل اجتماعي.. "التموين" تعلن رسميا موعد إتاحة خدماتها لأصحاب البطاقات

10:28 ص السبت 13 يونيو 2020
بدل تالف وفاقد وفصل اجتماعي.. "التموين" تعلن رسميا موعد إتاحة خدماتها لأصحاب البطاقات

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم إتاحة جميع الخدمات لأصحاب البطاقات التموينية بمكاتب التموين بشكل كامل اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بالإضافة إلى إتاحتها إلكترونيًّا على موقع "دعم مصر"؛ لمنع تكدس المواطنين أمام المكاتب.

وأضاف المصيلحي، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن الخدمات التي ستتم إتاحتها؛ منها تغيير صرف المقررات التموينية من محافطة إلى أخرى وفقًا لمحل إقامة صاحب البطاقة، وكذلك استخراج بطاقات الفصل الاجتماعي، واستخراج بطاقات تموين جديدة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

وأضاف وزير التموين أنه ستتم بشكل تجريبي إتاحة العديد من الخدمات إلكترونيًّا على موقع دعم مصر في منتصف الشهر الجاري؛ لتكون متاحة بشكل نهائي أول يوليو المقبل.

يُذكر أنه مع بدابة أزمة كورونا اقتصرت الخدمات على استخراج بطاقات بدل تالف أو بطاقات بدل فاقد من خلال موقع دعم مصر دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب التموين، بشرط سريان البطاقة قبل تلفها أو فقدها بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

بطاقات التموين وزارة التموين الفصل الاجتماعي علي المصيلحي

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