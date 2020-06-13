حدث ليلاً| حريق هائل في سوق السيراميك بالمرج.. وإحالة رئيس تحرير "روزاليوسف" للتحقيق

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مجلس الوزراء: التكالب على الصيدليات هو السبب في نقص بعض الأدوية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزارة الصحة ليس لديها نقص فى أدوية كورونا، مؤكدًا أن ظاهرة نقص الأدوية في الصيدليات سببها تكالب المواطنين على شراء الأدوية للاحتفاظ بها فى المنزل للوقاية.

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الكنيسة تصدر بيانًا للرد على غلاف "روزاليوسف": أفعال غير مسؤولة تجرح السلام المجتمعي

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، استنكارها الشديد، لما أسمته تطاول من إحدى المجلات القومية المملوكة للدولة، على الكنيسة الوطنية في شخص أحد أساقفتها ووضع صورته على غلافها أسوة بصورة أحد خائني الوطن.

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الإمارات وفرنسا تجددان دعم "إعلان القاهرة" لإنهاء القتال في ليبيا

جددت الإمارات وفرنسا دعمهما للمبادرة المصرية "إعلان القاهرة" لإنهاء القتال في ليبيا، وضرورة وقف إطلاق النار الفوري والشامل والعودة إلى المسار السياسي، وتفعيل مخرجات مؤتمر برلين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالأزمة، بما يحافظ على وحدة الأراضي الليبية ويصون مواردها.

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رئيس الجزائر: مستعد للتعاون مع مصر وتونس لحل الأزمة الليبية

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استعداده للعمل مع تونس ومصر لحل الأزمة في ليبيا، مشددًا على ضرورة إنهاء الاقتتال بين الأشقاء الذي سيقود حتما إلى إنهاء التوتر في المنطقة.

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"الوطنية للصحافة": إحالة رئيس تحرير "روزاليوسف" للتحقيق بسبب إساءة المجلة للكنيسة

في إجراء عاجل، قررت الهيئة الوطنية للصحافة، إحالة رئيس تحرير مجلة روزاليوسف للتحقيق، بسبب ما تضمنه غلاف العدد الأخير للمجلة من إساءة للكنيسة، ووقف المحرر المسئول عن الملف القبطي إلى حين الانتهاء من التحقيقات.

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حريق هائل في سوق السيراميك بالمرج

نشب حريق هائل، اليوم السبت، في سوق السيراميك بدائرة قسم شرطة المرج.

لقت شرطة النجدة، بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق في سوق السيراميك بالمرج.

وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بنحو 10 سيارات إطفاء للسيطرة عليه وخزاني مياه.

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فيديو| التهمت المخازن والعشش.. اللقطات الأولى لحريق سوق السيراميك بالمرج

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو للقطات الأولى لحريق سوق السيراميك في المرج.

كانت شرطة النجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق في سوق السيراميك بالمرج.

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تجنب السهر والكافيين.. التعليم تقدم 10 نصائح لطلاب الثانوية ليلة الامتحان

نشر الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، نصائح لطلاب الشهادة الثانوية، قبل امتحانات نهاية العام.

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البرازيل تسجل ثاني أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا في العالم

قالت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الجمعة، إن البرازيل سجلت 41828 حالة وفاة جراء وباء فيروس كورونا، لتتخطى بريطانيا وتصبح ثاني أعلى حصيلة للوفيات في العالم، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

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جنوب إفريقيا تسجل أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا

سجلت جنوب إفريقيا أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث تم تسجيل 3359 إصابة جديدة يوم الجمعة.

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الخارجية الأمريكية تستأنف خدمات إصدار جوازات السفر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية استئناف محدود لخدمات إصدار جوازات السفر بعد أن كانت متوقفة بسبب جائحة كورونا.

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