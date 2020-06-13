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وزيرة الثقافة تنعى الدكتور حسين العزبي: ساحة التشكيل فقدت ساحر الصورة المسرحية

02:01 ص السبت 13 يونيو 2020
وزيرة الثقافة تنعى الدكتور حسين العزبي: ساحة التشكيل فقدت ساحر الصورة المسرحية

الدكتورة إيناس عبدالدايم

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مهندس الديكور والفنان التشكيلي الدكتور حسين العزبي، الذي غيبه الموت مساء الجمعة، عن عمر يناهز 73 عامًا بعد صراع مع المرض.

وأكدت عبدالدايم، أن ساحة التشكيل المصري فقدت ساحر الصورة المسرحية بعد نجاحه في ابتكار أساليب جديدة في فن الديكور.

يذكر أن الفنان التشكيلي ومهندس الديكور حسين العزبي تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1971 قسم ديكور، ودرس عامين بالقسم الحر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 1969، 1970 "قسم الديكور المسرحي".

وزارة الثقافة حسين العزبي الفن التشكيلي إيناس عبدالدايم

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