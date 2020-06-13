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"الوطنية للصحافة": إحالة رئيس تحرير "روزاليوسف" للتحقيق بسبب إساءة المجلة للكنيسة

12:44 ص السبت 13 يونيو 2020
"الوطنية للصحافة": إحالة رئيس تحرير "روزاليوسف" للتحقيق بسبب إساءة المجلة للكنيسة

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

كتب- أحمد جمعة:

في إجراء عاجل، قررت الهيئة الوطنية للصحافة، إحالة رئيس تحرير مجلة روزاليوسف للتحقيق، بسبب ما تضمنه غلاف العدد الأخير للمجلة من إساءة للكنيسة، ووقف المحرر المسئول عن الملف القبطي إلى حين الانتهاء من التحقيقات.

وقررت الهيئة تقديم اعتذار للكنيسة، وأن تقوم المجلة في العدد المقبل بالاعتذار عن الإساءة، في ظل العلاقات الطيبة التي تربط الهيئة والصحافة والإعلام بقداسة البابا والأخوة الأقباط، وحفاظًا على التاريخ العريق لمجلة روزاليوسف في الدفاع عن قضايا الوحدة الوطنية، وفتح صفحاتها وقلبها وعقلها منذ نشأتها لشركاء الوطن.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، استنكارها الشديد، لما أسمته تطاول من إحدى المجلات القومية المملوكة للدولة، على الكنيسة الوطنية في شخص أحد أساقفتها ووضع صورته على غلافها أسوة بصورة أحد خائني الوطن.

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الهيئة الوطنية للصحافة مجلة روزاليوسف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المجلات القومية المملوكة للدولة

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