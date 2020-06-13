وزيرة البيئة: ضوابط للتخلص من مهمات الوقاية الشخصية حفاظًا على العاملين بالنظافة

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من ممثلي وزارة الصحة والسكان، بحضور الدكتور أحمد فاروق البري، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، والدكتور طارق العربي، مدير مشروع المخلفات الطبية والإلكترونية لمناقشة سبل التعامل مع مهمات الوقاية الشخصية بعد استخدامها في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وللعمل على توحيد الرسالة الإعلامية الصادرة عن الوزارات والجهات المختلفة في الدولة وبالأخص وزارتي الصحة والدولة للإعلام.

واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات التي تخص طرق مواجهة فيروس كورونا كالمبادئ الوقائية والإجراءات الاحترازية والتوصيات العالمية لإدارة نفايات فيروس كورونا ومدى قابلية تطبيق التوصيات العالمية على الوضع الحالي في مصر، بالإضافة إلى معايير اختيار الإجراءات البديلة في مصر، والإجراءات المقترحة للتخلص من مهمات الوقاية الشخصية ومدة تطهيرها وكيفية تطهيرها، علاوة على العمل على توحيد الإجراءات والرسائل التوعوية الصادرة من مؤسسات الدولة المختلفة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه لا يوجد حل عالمي موحد وأمثل لإدارة المخلفات البلدية الصلبة والنفايات التي يمكن أن تسبب العدوى أثناء انتشار جائحة كورونا مما يستلزم اتخاذ كافة التدابير تماشيًا مع السياق الوطني وتتسم بالمرونة والاحتياط، نظراً لاختلاف منظومة المخلفات في مصر ووجود ظاهرة النباشيين، حيث سيتم وضع عقوبات على من يثبت تعامله مع المخلفات بصورة تضر بصحة الإنسان والبيئة.

وأوضحت أنه تم الاتفاق على اعتماد عدد من الإجراءات في إدارة مخلفات مهمات الوقاية الشخصية من فيروس كورونا المستجد كضرورة فصل مهمات الوقاية الشخصية عن باقي المخلفات وجمعها في حاويات أو أكياس صغيرة في حالة الكميات الصغيرة الناتجة من فرد أو أسرة واحدة وتطهيرها بكلور مخفف أو كحول إيثيلي بتركيز 70% قبل التخلص منها لمنع انتشار العدوى في أوساط المتعاملين مع القمامة مع ضرورة إتلافها بالقص وخصوصاً المتولدة من المنازل أو أي مكان آخر يتخلص من مخلفاته بالطرق التقليدية السائدة لضمان عدم استخدامها مرة أخرى ثم تطهير أداة القص وغسل اليدين.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه تم الاتفاق على نقل المخلفات إلى أماكن المعالجة أو الدفن بواسطة متخصصين عن طريق سيارات مغلقة يتم تطهيرها دورياً بعد كل تحميل أو إفراغ للشحنة، وفي حالة وجود عيادة طبية في أي من هذه المنشآت يتم التعاقد مع مديرية الصحة التابع لها المنشأة للتخلص منها مع نفايات العيادة.