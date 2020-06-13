الكنيسة تصدر بيانًا للرد على غلاف "روزاليوسف": أفعال غير مسؤولة تجرح السلام المجتمعي

(مصراوي):



أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، استنكارها الشديد، لما أسمته تطاول من إحدى المجلات القومية المملوكة للدولة، على الكنيسة الوطنية في شخص أحد أساقفتها ووضع صورته على غلافها أسوة بصورة أحد خائني الوطن.

يأتي هذا ردًا على ما نشرته مجلة "روزاليوسف" في عددها الذي يصدر اليوم السبت، في غلافها الذي أثار استياء الكنيسة القبطية، والذي اعتبرته بمثابة إساءة تستحق الرد.

وقالت الكنيسة في بيان لها على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "لا يعتبر هذا تحت مجال حرية التعبير، بل هو إساءة بالغة وتجاوز يجب أن لا يمر، دون حساب من الجهة المسؤولة عن هذه المجلة، كما أن مثل هذه الأفعال غير المسؤولة ستجرح السلام المجتمعي في وقت نحتاج فيه للتعاون والتكاتف في ظل الظروف الراهنة".

واختتم بيان الكنيسة: "تنتظر الكنيسة، رد الاعتبار الكامل مع احتفاظها بالحق القانوني، في مقاضاة المسؤول عن ذلك".