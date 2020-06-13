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أبرزهم 3 وزراء سابقين.. رئيس الشعب الجمهوري يكشف أسماء انضمت مؤخرًا للحزب

12:16 ص السبت 13 يونيو 2020
أبرزهم 3 وزراء سابقين.. رئيس الشعب الجمهوري يكشف أسماء انضمت مؤخرًا للحزب

حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري

(مصراوي):


قال حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الوزراء السابقين ناهد عشري، ودرية شرف الدين، وعمرو نصار، بالإضافة إلى حسام الشاعر، رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، انضموا للحزب مؤخرًا.

وأضاف عمر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الحزب سيدشن تحالفًا انتخابيًا لخوض الانتخابات من خلال قائمة وطنية، مشكلة من مجموعة أحزاب، موضحًا: "ننافس على عدد لا بأس به من المقاعد، في ظل معايير معينة للمرشحين".

وأوضح رئيس الشعب الجمهوري أن القائمة لم يتم الانتهاء منها بعد، مشيرًا إلى أن المعايير التي وضعها لابد من التحقق منها جيدًا للخروج بقائمة وطنية مع عدد من الأحزاب المصرية، لتكون قادرة على حصد عدد لا بأس به من مقاعد المجلس.

حازم عمر حزب الشعب الجمهوري ناهد عشري درية شرف الدين عمرو نصار

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