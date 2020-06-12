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إيقاف عقود الزواج والحج المجاني.. مجلس الوزراء ينفي 12 شائعة في أسبوع (فيديو)

11:29 م الجمعة 12 يونيو 2020
إيقاف عقود الزواج والحج المجاني.. مجلس الوزراء ينفي 12 شائعة في أسبوع (فيديو)

الدكتور مصطفى مدبولي

(مصراوي):

نشر الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، فيديو حول الشائعات التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي.

وكان من أبرز الشائعات التي تم نفيها، إيقاف عقود الزواج لمدة عام، وتوقف المستشفيات الحكومية عن استقبال الحالات الطارئة، وعودة النشاط الرياضي بدء من 15 يونيو، وتقديم السياحة رحلات حج بالمجان.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، ‏مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).

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