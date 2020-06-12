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برلماني يطالب بفتح المساجد: "لعل دعوة تزيح البلاء"

10:53 م الجمعة 12 يونيو 2020
برلماني يطالب بفتح المساجد: "لعل دعوة تزيح البلاء"

النائب محمد الغول

(مصراوي):


تقدم النائب محمد الغول، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، بشأن عودة الصلاة في دور العبادة.

وقال الغول في اقتراحه الذي أرسله إلى رئيس مجلس النواب: "استنادًا إلى حكم المادة (133) من الدستور، والمادة (234) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبعد إصرار وزارة التربية والتعليم على إقامة امتحانات الثانوية العامة في موعدها، اتقدم باقتراح حول عودة الصلاة في دور العبادة عقب اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الممكنة".

وأضاف النائب في بيان صحفي، أنه أصبح من غير المنطقي إغلاق دور العبادة في وجه المصلين في حين سيتم إجراء الامتحانات لما يتجاوز 600 ألف طالب وطالبة، في لجان ومحافظات مختلفة ومحطات المترو ومحطات القطار والأسواق ممتلئة بالمواطنين مع الوضع في الاعتبار مسألة التباعد الاجتماعي.

وتابع: "لعل في فتح المساجد، دعوة لمصلي فى جماعة قبول من الله، وتنجح فيما فشل فيه الطب، وتزيح البلاء".

محمد الغول مجلس الوزراء وزير الأوقاف مجلس النواب

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