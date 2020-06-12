رئيس الحجر الزراعي: بطاطس المائدة تحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية المصرية
كتب- أحمد مسعد:
قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر صدرت حتى الآن 695 ألف طن بطاطس مائدة منذ بداية الموسم، مشيرًا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تسير بشكل جيد خلال الفترة الماضية.
وأضاف العطار في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن حجم الصادرات الزراعية المصرية بلغ 3 ملايين و300 ألف طن، خلال الفترة من أول يناير حتى 9 يونيو الجاري، لافتًا إلى أن البطاطس تحتل المركز الثاني بعد الموالح، من حيث كمية التصدير للمحاصيل المصرية.
وتابع: "مفتشو الحجر الزراعي يفحصون ويفتشون جميع المحاصيل الزراعية الاستراتيجية الواردة من الخارج للتأكد من سلامتها"، مشيرًا إلى اكتساب مصر سمعة عالمية وثقة الدول الجديدة التي فتحت أسواق فيها، رغم أزمة فيروس كورونا المستجد.
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