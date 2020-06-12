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"بنحاول نعمل كل حاجة طيبة".. السيسي يوجه رسالة لمواطني الأسمرات (فيديو)

10:02 م الجمعة 12 يونيو 2020
"بنحاول نعمل كل حاجة طيبة".. السيسي يوجه رسالة لمواطني الأسمرات (فيديو)

السيسي يتفقد مشروع الأسمرات 3

(مصراوي):

نشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو للجولة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد ظهر اليوم الجمعة؛ لتفقد مشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم، الذي تم تشييده؛ لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعًا مجتمعيًا جديدًا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.

وخلال الجولة التقى الرئيس بعدد من المواطنين من سكان الأسمرات، وتبادل الحديث معهم، مستفسرًا عن ظروفهم المعيشية والوقوف على طلباتهم وملحوظاتهم، والاطمئنان على أحوالهم في ظل جائحة فيروس "كورونا"، وجهود الدولة لمكافحة الفيروس والإجراءات الاحترازية ذات الصلة.

وأكد الرئيس للمواطنين أن الظروف التي تمر بها مصر والعالم كله ستنتهي، مشددًا على أن الدولة لا تدخر جهدًا للخروج من الأزمة بأقل الخسائر قائلًا: "بنحاول والله العظيم نعمل كل حاجة طيبة وربنا المعين".

الفيديو..

السيسي بسام راضي فيسبوك الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي حي الأسمرات 3

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