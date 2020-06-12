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​سكرتير "الصحفيين": صرف بدل تدريب شهر يونيو الثلاثاء المقبل

09:41 م الجمعة 12 يونيو 2020
​سكرتير "الصحفيين": صرف بدل تدريب شهر يونيو الثلاثاء المقبل

محمد شبانة

(مصراوي):

أعلن محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين بالصحف الحزبية والخاصة والمستقلة يوم الثلاثاء المقبل، بعد الاتصالات والاتفاق الذي تم مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشيرًا إلى أن الإدارة المالية بالنقابة أنهت كل الإجراءات اللازمة، حيث سيتم تحويل البدل لحسابات وبطاقات الصحفيين من صباح الثلاثاء.

وكلف مجلس نقابة الصحفيين، شبانة بتولي مهام أمين الصندوق بجانب عمله كسكرتير عام للنقابة لخبراته في المجال، لحين شفاء حسين الزناتي أمين صندوق النقابة.

محمد شبانة نقابة الصحفيين بدل تدريب الصحف الحزبية الصحفيين

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