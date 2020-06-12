وزير التنمية المحلية: تلقي 330 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:



استضافت وزارة التنمية المحلية اجتماعًا لعدد من قيادات وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للتخطيط العمرانى وجهاز حماية الأراضي، لمتابعة موقف الأحوزة العمرانية للقرى والمدن والكتل البنائية المتاخمة أو الامتدادت العمرانية الفعلية المطلوب ضمها للأحوزة للتصالح بشأنها مع المواطنين في ضوء قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 والحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات.

وتم إعداد تقرير بما تم مناقشته والاتفاق عليه خلال الاجتماع للعرض على كل من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وفيما يخص الموقف التنفيذي للأحوزة العمرانية بالمحافظات أشار اللواء محمود شعراوى ، إلى أنه بالنسبة للمدن وعددها 229 مدينة فتم الإنتهاء من إعتماد المخططات الاستراتيجية ل146 مدينة وتم الانتهاء من إعداد وإعتماد الحيز العمرانى ل206 مدينة ، كما تم نهو المخططات التفصيلية لعدد 73 مدينة .

وأوضح شعراوي أن عدد القرى المصرية حوالي 4775 قرية وتم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لعدد 4388 منها وجاري استكمال إجراءات الاعتماد بالمخططات الاستراتيجية لباقي القرى بالتنسيق مع وزارة الدفاع والمحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد واعتماد الحيز العمراني لـ4482 قرية، وتم إعداد واعتماد المخططات التفصيلية لعدد 3675 قرية.

وقال الوزير إنه بالنسبة للعزب والكفور والنجوع وعددها 30890 عزبة فتم الانتهاء من اعتماد الجيز العمراني لـ18989 منها.

​