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3 حالات حرجة فقط.. "الباقيات الصالحات" تكشف حقيقة إغلاق مجمع المسنين بسبب "كورونا"

08:32 م الجمعة 12 يونيو 2020
3 حالات حرجة فقط.. "الباقيات الصالحات" تكشف حقيقة إغلاق مجمع المسنين بسبب "كورونا"

الدكتورة عبلة الكحلاوي

كتب- محمود مصطفى:

أكدت جمعية الباقيات الصالحات، أن ما يتم ما تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق المجمع الخاص بها، لا أساس له من الصحة.

وأكدت الجمعية، التي تترأسها الدكتور عبلة الكحلاوي، في بيان لها اليوم الجمعة، أنه بناء على التقرير الطبي، أن إجمالي عدد الحالات 14، تعافى منهم حالتين، واستقرت حالة 9 من المسنين، وتوجد 3 حالات فقط حالتهم حرجة.

وأشارت الجمعية، إلى أن وزيرة الصحة وجهت فريقها المعاون بنقل الحالات الحرجة بمستشفيات العزل التابعه للدولة، فيما وجهت وزيرة التضامن فريق الهلال الأحمر المصري، لتعقيم المجمع وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية.

وأشارت إلى أنه تم تطهير وتعقيم المجمع والاطمئنان على جميع المسنين والحالات المتواجدة فيه، والتأكد من خلو جميع الحالات من أي إصابات وفقًا للتقارير الطبية.

وأهابت الجمعية، برواد مواقع التواصل الاجتماعي بمراعاة الدقة في نشر أي معلومة تخصها، إلا من خلال الصفحة الرسمية على "فيسبوك"، أو تصريحات رئيس مجلس الإدارة الدكتورة عبله الكحلاوي.

عبله الكحلاوي جمعية الباقيات الصالحات مواقع التواصل الاجتماعي فيروس كورونا

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