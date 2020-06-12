"الري": تنفيذ 450 إزالة على نهر النيل في الأسبوع الثاني من يونيو الجاري

كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، تقريرًا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ 271 ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلًا عن إزالة 456 حالة تعد على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو الجاري.

وأوضح التقرير الصادر اليوم الجمعة، أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل، نفذ خلال الأسبوع بتنفيذ 179 إزالة، بينما نفذ قطاع الري بتنفيذ 244 إزالة على منافع الري.

وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن القطاع نفذ 179 إزالة خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2020.