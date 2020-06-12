بـ"هاشتاج وموقع".. الهجرة تطلق مبادرة للحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل
كتب- أسامة علي:
أطلقت وزارة الهجرة المصرية، مبادرة للدفاع عن حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، على خلفية أزمة "سد النهضة" الإثيوبي.
وقالت الوزارة في بيان لها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك": "دورنا كمصريين إننا نكتب ونأكد على ده، كلنا على الهاشتاج #EgyptNileRights، والمصريين في الخارج أطلقوا مبادرة للدفاع عن حق مصر في مياه النيل".
وأضافت: "نهر النيل لكل شعوب النيل، وحقوقنا كلنا لازم تتحدد من جانب كل الدول المعنية، وأزمة سد النهضة لازم حلها يكون بالتوافق بين مصر، وإثيوبيا، والسودان".
وطالبت الوزارة بالتوقيع على المبادرة عبر الموقع الإلكتروني:أضغط هنا
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