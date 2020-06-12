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​"الإسكان" تحدد موعد تسليم 624 وحدة سكنية بـ"دار مصر" القاهرة الجديدة (صور)

07:31 م الجمعة 12 يونيو 2020
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(مصراوي):


قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 21 يونيو الجاري، في تسليم 624 وحدة سكنية (26 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمنطقة شمال القرنفل كود (111)، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم الوحدات للفائزين بها كاملة التشطيبات والمرافق.

وأكد الجزار، أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير الاحترازية عند إنهاء إجراءات استلام الوحدات، لحماية الفائزين بالوحدات والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في إطار الالتزام بتسليم الوحدات السكنية للفائزين بها في التوقيتات المحددة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم الوحدات بالعمارات أرقام: (346، 348، 349، 197، 204، 350، 351، 393، 394، 352، 353، 354، 355، 356، 409، 410، 198، 123، 208، 345، 124، 397، 398، 395، 396، 205)، موضحًا أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لمقر جهاز التجمع الأول (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول) بخطاب البنك، لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب لمعاينة واستلام الوحدة.​

مشروع دار مصر الإسكان الاجتماعي وزارة الأسكان الوحدات السكنية

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