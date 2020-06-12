السيسي يتفقد مشروع "الأسمرات 3".. ويتبادل الحديث مع المواطنين (صور)
06:55 م الجمعة 12 يونيو 2020
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(مصراوي):
قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد بعد ظهر اليوم الجمعة، مشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم، الذي تم تشيده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقع مجتمعي جديد به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.
والتقى الرئيس أثناء الجولة بعدد من المواطنين من سكان الأسمرات، وتبادل الحديث معهم، مستفسرًا عن ظروفهم المعيشية والوقوف على طلباتهم وملحوظاتهم، والاطمئنان على أحوالهم في ظل جائحة فيروس "كورونا"، وجهود الدولة لمكافحة الفيروس والإجراءات الاحترازية ذات الصلة.
وتفقد الرئيس مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تمت، وتلك الجاري إنشاؤها بمنطقة شرق القاهرة.
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