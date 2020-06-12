غدًا.. جسر جوي لإعادة 3000 مصري من قطر عبر سلطنة عُمان

كتب- محمد عبيد:

تبدأ وزارة الطيران المدني غدًا السبت، في تسيير رحلات استثنائية بواسطة شركتي مصر للطيران وآير كايرو من العاصمة العمانية مسقط، إلى القاهرة لإعادة العالقين المصريين في قطر.

وقالت مصادر مطلعة بالوزارة، إنه من المقرر أن تسير شركتي مصر للطيران وآير كايرو جسر جوي يضم 18 رحلة طيران، لإعادة 3000 راكب من العالقين المصريين بدولة قطر، حيث سيتم نقلهم من الدوحة على إحدى الشركات إلى مسقط، ويتم إنهاء إجراءات سفرهم إلى القاهرة.

وأكد وزير الطيران جاهزية المطارات المصرية لاستقبال السائحين، مؤكدًا الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان لضمان سلامة المسافرين والوافدين إلى مصر.​