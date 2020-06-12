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سفير مصر يبحث مع وزيرة خارجية جنوب السودان تطورات العلاقات الثنائية

05:46 م الجمعة 12 يونيو 2020
سفير مصر يبحث مع وزيرة خارجية جنوب السودان تطورات العلاقات الثنائية

السفير محمد قدح مع بياتريس خميسا وزيرة الشؤون الخ

القاهرة - أ ش أ
بحث السفير محمد قدح سفير مصر لدى جنوب السودان مع بياتريس خميسا وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجنوب سودانية تطورات العلاقات الثنائية والدعم المصري لجهود مكافحة جائحة كورونا.
وذكرت وزارة الخارجية -في بيان اليوم الجمعة- أن الجانبين ناقشا ملف الترتيبات الأمنية في إطار اتفاق السلام المنشط في جنوب السودان، فضلاً عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح البيان أن الوزيرة الجنوب سودانية أعربت عن الاعتزاز بالعلاقات التاريخية والأخوية المتميزة التي تجمع البلدين على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وتقدير جنوب السودان الكبير للدعم المصري المتواصل لها، كما أشادت بالتطور الذى تشهده العلاقات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية، وثمنت الجهود المصرية المستمرة لاستعادة الأمن والاستقرار في مناطق الصراعات بالقارة الإفريقية.
واتفق الجانبان على أهمية مواصلة الجهود لدفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات خلال الفترة القادمة.

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جنوب السودان بياتريس خميسا محمد قدح وزارة الخارجية جنوب السودان

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