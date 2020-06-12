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خريجو الأزهر تنعى شهيد حادث تفجير مسجد الجامع بأفغانستان

03:21 م الجمعة 12 يونيو 2020
خريجو الأزهر تنعى شهيد حادث تفجير مسجد الجامع بأفغانستان

خريجو الأزهر تنعى شهيد حادث تفجير مسجد الجامع بأفغ

كتب - محمود مصطفى:
نعت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، ببالغ الحزن والأسى، خطيب مسجد الجامع بوزير أکبر خان بعاصمة کابول، بأفغانستان، الدکتور محمد أياز نيازی، والذي استشهد في انفجار المسجد.

تخرج الشيخ الفقيد من جامعة الأزهر، ونال درجة الدکتوراة بمرتبة الشرف، و هو أستاذ بجامعة کابول بکلية الشريعة، ومتخصص فی القراءت العشر.

وتقدمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بخالص التعازي لأسرته ووزارة التعلیم العالي وجامعة کابول، ولأساتذة کلية الشريعة و تلامذتها، ومشايخ الأزهر الشريف أساتذة الفقد.

خريجو الازهر تفجير مسجد أفغانستان

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