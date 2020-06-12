المنسق الإعلامي لصندوق تطوير العشوائيات يعلن إصابته بفيروس كورونا

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن ايهاب حنفي المنسق الإعلامي لصندوق تطوير العشوائيات، إصابته بفيروس كورونا.

وقال حنفي عبر الحساب الرسمي، له بموقع "فيسبوك، الجمعة، "بعد تأكد إصابتي بالفيرس اللعين Covid-19، أدعو الله أن يحفظ الجميع، فهي تجربة قاسية للخوف الشديد على من حولك، وعدم وجود أعراض واحدة واعتقد ده صعوبته".

وتابع: "أعلم أن الكثير لا يعلم، لكن بشكر كل من لاحظ غيابي، وأرسل لي ـو كلمني تليفونيا للاطمئنان، ربنا يحفظكم جميعا ويحفظ مصر".