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المنسق الإعلامي لصندوق تطوير العشوائيات يعلن إصابته بفيروس كورونا

03:09 م الجمعة 12 يونيو 2020
المنسق الإعلامي لصندوق تطوير العشوائيات يعلن إصابته بفيروس كورونا

ايهاب حنفي المنسق الإعلامي لصندوق تطوير العشوائيات

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن ايهاب حنفي المنسق الإعلامي لصندوق تطوير العشوائيات، إصابته بفيروس كورونا.

وقال حنفي عبر الحساب الرسمي، له بموقع "فيسبوك، الجمعة، "بعد تأكد إصابتي بالفيرس اللعين Covid-19، أدعو الله أن يحفظ الجميع، فهي تجربة قاسية للخوف الشديد على من حولك، وعدم وجود أعراض واحدة واعتقد ده صعوبته".

وتابع: "أعلم أن الكثير لا يعلم، لكن بشكر كل من لاحظ غيابي، وأرسل لي ـو كلمني تليفونيا للاطمئنان، ربنا يحفظكم جميعا ويحفظ مصر".

صندوق تطوير العشوائيات إيهاب حنفي فيروس كورونا

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