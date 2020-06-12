الأزهر: منفذو الهجوم الإرهابي بمسجد غربي كابول تجردوا من القيم الدينية والإنسانية
كتب - محمود مصطفى:
أعرب الأزهر الشريف، عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الذي وقع داخل مسجد «شير شاه صوري» غربي كابول خلال صلاة الجمعة، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من المصلين.
وأكد الأزهر، في بيان له، الجمعة، أن تفجير عبوات ناسفة بين أشخاص يؤدون الصلاة ويتضرعون إلى الله عمل إرهابي مشين لا يخرج إلا عن أشخاص تجردوا من كل القيم الدينية والإنسانية، ولم يراعوا حرمة الصلاة ولا مساجد الله ولا الظرف الإنساني الصعب الذي ألمَّ بالعالم أجمع.
وتقدم الأزهر الشريف بخالص التعازي لأفغانستان رئيسًا وحكومة وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتقبل ضحايا هذا الحادث في الشهداء، ويمُن على المصابين بالشفاء العاجل.
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