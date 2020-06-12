مصر للطيران: إقلاع رحلتين لامستردام و فرانكفورت لإعادة مواطني الإتحاد الأوروبي

كتب - محمد عبيد:

بدأت شركة مصر للطيران اليوم الجمعة، تسيير رحلاتها الجوية إلى بعض الدول الأوروبية، لإعادة عدد من مواطني الاتحاد الأوروبي من العالقين في مصر بالتنسيق مع عدة سفارات، وذلك ضمن الجسر الجوي الاستثنائي الذي تنظمه وزارة الطيران المدني بسبب تعليق حركة الطيران بين الدول وبعضها كإجراء احترازي من الحكومات لمنع تسلل فيروس كورونا المستجد عبر المسافرين .

وقالت مصادر بمصر للطيران، إن الشركة سيرت رحلتين من مطار القاهرة الدولي إلى امستردام وفرانكفورت، وعلى متنها عدد من مواطني الإتحاد الأوروبي، وهذه الرحلات ذهاب فقط، على أن يتم نقل المصريين العالقين في هذه الدول في مرحلة العودة، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلات أخرى أيام 14 و15 يونيو الجاري إلى باريس وفيينا وميونخ.

وكانت شركة مصر للطيران النقل الوطني، أعلنت فتح باب الحجز لعدة وجهات على الرحلات الاستثنائية التي تنظمها الشركة لعودة المصريين العالقين بالخارج، وتشمل الوجهات ألمانيا وانجلترا والنمسا وفرنسا وإيطاليا، واشترطت أن يكون الركاب المتجهين من القاهرة إلى تلك الوجهات، من حاملي جنسيات تلك الدول، وحاملي الإقامات الدائمة بها، والمسموح لهم بالمرور عبر تلك الوجهات إلى وجهة أخري ( مع شرط وجود تذاكر مكملة إلي الواجهة النهائية).

وأكدت الشركة على عدم قابلية استرداد التذاكر ويسمح بالتعديل وفقاً للشروط والأحكام، حيث سيتم إتاحة الرحلات على نظم الحجز .