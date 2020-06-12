إيقاف عقود الزواج وعودة النشاط الرياضي.. الحكومة ترد على 12 شائعة في أسبوع

كتب - أسامة علي:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها إيقاف عقود الزواج لمدة عام، توقف المستشفيات الحكومية عن استقبال الحالات الطارئة، عودة النشاط الرياضي بدءا من 15 يونيو، تقديم السياحة رحلات حج بالمجان وهمية

ويستعرض "مصراوي" رد مجلس الوزراء على 12 شائعة خلال الأسبوع:

إيقاف عقود الزواج لمدة عام بداية من يوليو المقبل

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إيقاف عقود الزواج لمدة عام بدايةً من يوليو المقبل، لا أٍساس له من الصحة.

وقالت وزارة العدل، إنه لا صحة لإيقاف عقود الزواج لمدة عام بدايةً من يوليو القادم، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُوضحةً استمرار المأذونين بكافة محافظات الجمهورية في عقد القران بمكاتبهم الخاصة، على أن يقتصر الحضور على الزوج والزوجة والوكيل والشهود فقط لمنع التجمعات، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، والالتزام بساعات العمل طبقاً لقرار حظر التجوال.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة ترد على أنباء بشأن إيقاف عقود الزواج لمدة عام بداية من يوليو المقبل

التصريح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لا صحة للتصريح لأي من المعامل أو المستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا لحقن المصابين بها.

وأضافت، أنه قد تم تخصيص عدد محدد من مراكز الدم على مستوى الجمهورية لسحب بلازما المتعافين من فيروس كورونا المنطبق عليهم شروط التبرع.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي التصريح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا

توقف المستشفيات الحكومية عن استقبال الحالات الطارئة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول توقف المستشفيات الحكومية عن استقبال الحالات الطارئة للانشغال بأزمة كورونا، لا أٍساس له من الصحة.

وأطدت وزارة الصحة والسكان، أنه لا صحة لتوقف المستشفيات الحكومية عن استقبال الحالات الطارئة للانشغال بأزمة كورونا.

وأكدت على استمرار العمل بأقسام الطوارئ بجميع المستشفيات الحكومية لاستقبال كافة الحالات الطارئة، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم على الفور، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية وكافة العاملين بالمنظومة الصحية.

لمزيد من التفاصيل: الوزراء ينفي توقف المستشفيات الحكومية عن استقبال الحالات الطارئة للانشغال بأزمة كورونا

عودة النشاط الرياضي بدءا من 15 يونيو

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن سماح الحكومة للأندية الرياضية بممارسة نشاطها الرياضي بدءاً من يوم 15 يونيو الجاري، لا أساس له من الصحة.

وأكد مجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه لا صحة لسماح الحكومة للأندية الرياضية بممارسة نشاطها الرياضي بدءاً من يوم 15 يونيو الجاري، موضحا أن القرار الخاص بالمؤسسات الرياضية لا يتضمن عودة النشاط الرياضي، ولكن يتضمن فقط السماح للأندية الرياضية بالبدء في تلقي اشتراكات الأعضاء، اعتباراً من 15 يونيو الحالي حتى 30 يونيو، وكذلك رفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال هذه الفترة دون ممارسة النشاط الرياضي.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تحسم الجدل بشأن عودة النشاط الرياضي بدءا من 15 يونيو

تقديم السياحة رحلات حج بالمجان وهمية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من رسائل للترويج عن رحلات حج مجانية مقدمة من وزارة السياحة، لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه تواصل مع وزارة السياحة والآثار والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على أنه لا صحة لإعلان الوزارة عن أي رحلات حج مجانية، مُشددةً على أن الرسائل المتداولة بهذا الخصوص وهمية، ولا علاقة للوزارة بها تماماً، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء مثل هذه الدعوات أو التعامل مع أي شركة غير معتمدة بهذا الصدد.

لمزيد من التفاصيل: "الوزراء": الرسائل المتداولة حول تقديم السياحة رحلات حج بالمجان وهمية

زيادة أسعار الأرز الفترة المقبلة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول زيادة أسعار الأرز بالأسواق الفترة القادمة لقلة المعروض، لا أساس له من الصحة.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لزيادة أسعار الأرز بالأسواق الفترة القادمة لقلة المعروض، مُوضحةً استقرار أسعار الأرز في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، حيث يتراوح سعر الكيلو ما بين 7 لـ 9 جنيهات، مع توافر مخزون استراتيجي منه.

لمزيد من التفاصيل: مستقرة.. الحكومة تنفي زيادة أسعار الأرز الفترة المقبلة

انسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مصابي فيروس كورونا

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن انسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مصابي فيروس كورونا، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أنه لا صحة لانسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مصابي فيروس كورونا، مُوضحةً استمرار المستشفيات الخاصة في تقديم الخدمة الطبية اللازمة لمصابي فيروس كورونا وفقاً للشروط التي حددتها الوزارة لضمان سلامة كافة المتواجدين بهذه المستشفيات، فضلاً عن القيام بالتنسيق الدائم مع المستشفيات الخاصة للتأكد من توافر كافة الأدوية اللازمة لعلاج مصابي فيروس كورونا.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تكشف حقيقة انسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مصابي فيروس كورونا



مشروعات بحث للمواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول الاكتفاء بتقديم مشروعات بحثية للمواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة للاكتفاء بتقديم مشروعات بحثية للمواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة.

وأوضحت، أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع سيتم أداؤها بنظام البوكليت من المنزل، حيث سيتسلم الطلاب البوكليت الخاص بتلك المواد.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة تعقد بنظام "بوكليت"

الحكومة: تجهيز 10 مليون جرعة أدوية للمخالطين والمصابين بكورونا بالعزل المنزلي

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول عدم توافر أدوية البروتوكول العلاجي للمخالطين والمصابين بفيروس كورونا أثناء العزل المنزلي، لا أٍساس له من الصحة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم توافر أدوية البروتوكول العلاجي للمخالطين والمصابين بفيروس كورونا أثناء العزل المنزلي، موضحةً أنه تم تجهيز 8 ملايين جرعة للمخالطين، وكذلك 2 مليون جرعة للحالات المصابة التي تخضع للعزل المنزلي، من خلال تسيير 1000 عيادة متنقلة لتوزيع الجرعات على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة: تجهيز 10 مليون جرعة أدوية للمخالطين والمصابين بكورونا بالعزل المنزلي

تحصين "صندوق مصر السيادي" ضد الرقابة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول تحصين "صندوق مصر السيادي" ضد الرقابة، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه لا صحة لتحصين صندوق مصر السيادي ضد الرقابة، مُوضحةً أن الصندوق السيادي يخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني، ويتم مراجعة حساباته من قبل مراقبي حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر يعين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد جاء الصندوق في المركز الـ 43 بالتصنيف العالمي للصناديق السيادية وفقاً لمدى تطبيقه مبادئ الحوكمة، واستقلاليته عن الدولة.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة: صندوق "مصر السيادي" يخضع لرقابة المركزي للمحاسبات

عجز بالمواد الخام اللازمة لإنتاج الأدوية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن عجز بالمواد الخام اللازمة لإنتاج الأدوية تأثراً بأزمة كورونا، لا أساس له من الصحة.

وقالت هيئة الدواء المصرية، أنه لا صحة لوجود عجز بالمواد الخام اللازمة لإنتاج الأدوية تأثراً بأزمة كورونا، مُشددةً على توافر مخزون استراتيجي كاف ومطمئن من المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تعلن توافر مخزون استراتيجي من المواد الخام اللازمة لإنتاج الأدوية

الحكومة توضح حقيقة بيع مراكز الدم الإقليمية بلازما المتعافين من كورونا بمقابل مادي

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن بيع مراكز الدم الإقليمية بلازما المتعافين من كورونا بمقابل مادي، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع مراكز الدم الإقليمية بلازما المتعافين من فيروس كورونا بمقابل مادي، مُوضحةً أن مراكز الدم الإقليمية المخصصة لاستقبال بلازما المتعافين المنطبق عليهم شروط التبرع، تقوم بإجراء عمليات فحص وتحليل دقيقة للبلازما المسحوبة للتأكد من سلامتها، تمهيداً لحقن مصابي كورونا خاصةً الحالات الحرجة بشكل مجاني دون أي مقابل مادي.

وأشار إلى أنه يتم إجراء التحاليل الخاصة بسلامة وأمان البلازما قبل حقنها، والتي تشمل تحليل فصيلة الدم، والأجسام المضادة للفصائل، وتحاليل الفيروسات بطريقة الوميض الضوئي للكشف عن أمراض الكبد الوبائي C-B، ونقص المناعة والزهري) بالإضافة إلى تحليل الكشف عن الحمض النووي للفيروسات NAT، وهو أعلى تحليل للتأكد من سلامة وأمان الدم على مستوى العالم، كما يتم إجراء تحاليل خاصة بكفاءة البلازما، وتحاليل خاصة بقياس نسبة الأجسام المضادة الخاصة بفيروس كورونا COVID-19، والتأكد من كفاءة تلك الأجسام المضادة لمواجهة الفيروس.

وناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، ‏مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).

لمزيد من التفاصيل: الحكومة توضح حقيقة بيع مراكز الدم الإقليمية بلازما المتعافين من كورونا بمقابل مادي