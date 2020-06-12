غدا.. "بنصبح عليك" يستضيف الكاتبة نهاد صبيح للحديث عن حقوق ومزايا المرأة في 6 سنوات

كتب - مصراوي:

يستضيف برنامج بنصبح عليك المذاع على القناة الثانية فى الثامنة من صباح السبت، الكاتبة والأديبة ومدربة التنمية البشرية الدكتورة نهاد صبيح.

وتتناول الكاتبة، نهاد صبيح، خلال البرنامج، الحديث عن أهم الحقوق والمزايا التى حصلت عليها المرأة المصرية خلال ست سنوات.

يذكر أن نهاد صبيح، أنتجت العديد من الأعمال منها "مد وجزر" بالإضافة إلى أحدث أعمالها بعنوان "عالحلوة والمرة"، والذي طرح في معرض الكتاب الأخير.

ويدور الكتاب حول أحداث الحياة حلوها ومرها، بما تحمله من موجات فرح وحزن وشقاء وراحة، خالصًا إلى تأكيد على أن المشكلات مهما طالت ستنتهي والحزن مهما طال سيعقبه فرح.

ويوجه الكتاب نصيحة مهمة وهي أن نعيش حياتنا بسعادتها وشقائها، بحلوها ومرها، بحزنها وفرحها، فالحياة نفسها لن تدوم على حال واحد ولا لشخص واحد ولا على شخص واحد.

وحصلت "صبيح"، على درجة الماجستير في الاستراتيجية القومية، بتقدير امتياز، من كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.