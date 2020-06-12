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منظمة خريجي الأزهر تندد بالتفجير الإرهابي لمسجد في أفغانستان

12:15 م الجمعة 12 يونيو 2020
منظمة خريجي الأزهر تندد بالتفجير الإرهابي لمسجد في أفغانستان

انفجار بمسجد في أفغانستان

كتب - محمود مصطفى:
نددت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتفجبرات الإرهابية لعبوات ناسفة داخل مسجد شير شاه صوري أثناء صلاة الجمعة بالعاصمة الأفغانية كابول، اليوم، مما أودى بحياة أربعة مصلين على الأقل، من بينهم إمام المسجد، وإصابة كثيرين.

وقالت المنظمة في بيان لها، الجمعة، إن استهداف دور العبادة وقتل الأبرياء، عمل إجرامي آثم، يخالف دين الإسلام، بل ويخالف كل الأديان التي دعت إلى حماية دور العبادة واحترامها والدفاع عنها، وقد قال تعالى: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا).

وشددت المنظمة على أن الإرهاب لا يرعى حرمة دين أو وطن، وأنه يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، وإضرار العباد في كل مكان وزمان.

وأضاف بيان المنظمة أن تخريب المساجد محاربة لله تعالى ورسوله، مستشهدا بقوله تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

وتوجهت المنظمة في ختام بيانها بخالص العزاء لأهالي الضحايا، داعية الله تعالى أن يجنب الله العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.

خريجي الأزهر تفجيرات أفغانستان تفجير مسجد صلاة الجمعة

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