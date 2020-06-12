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مستقرة.. الحكومة تنفي زيادة أسعار الأرز الفترة المقبلة

10:45 ص الجمعة 12 يونيو 2020
مستقرة.. الحكومة تنفي زيادة أسعار الأرز الفترة المقبلة

أسعار الأرز

كتب - محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول زيادة أسعار الأرز بالأسواق الفترة القادمة لقلة المعروض، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار الأرز بالأسواق الفترة القادمة لقلة المعروض، مُوضحةً استقرار أسعار الأرز في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، حيث يتراوح سعر الكيلو ما بين 7 لـ 9 جنيهات، مع توافر مخزون استراتيجي منه، مُشددةً على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

أسعار الأرز مجلس الوزراء المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

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