كورونا في 24 ساعة| تحذير عالمي من تسارع الوباء بإفريقيا واستقرار أعداد الإصابات والوفيات بمصر

كتب - يوسف عفيفي:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو، تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة دعم الأطقم الطبية الأفريقية لمواجهة "كورونا"، واستقرار أعداد الإصابات والوفيات في مصر، وتحذير منظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي الوباء في أفريقيا، والسعودية تسجل أكبر ارتفاع يومي في حصيلة وفيات وإصابات كورونا.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

السيسي يشدد على ضرورة دعم الأطقم الطبية الأفريقية لمواجهة "كورونا"

استقرار الأعداد.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات "كورونا" اليوم الخميس

الوطنية للإعلام تصدر توصيات بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

بعد إصابة "الزناتي" بكورونا.. الصحفيين تكلف شبانة بمنصب أمين الصندوق مؤقتا

مصدر بـ"الوطنية للإعلام" يوضح الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بماسبيرو

بيان من الصحة العالمية حول انتقال عدوى كورونا من مريض بلا أعراض

لجمع "بلازما المتعافين".. "الصحة": خدمة جديدة لتنظيم التبرع بالدم مع "فيسبوك"

بسبب إهمال في حالة مريض "كورونا" حتى وفاته.. الصحة تقرر إقالة مدير مستشفى المطرية

"الصحة العالمية" تحذر من تسارع تفشي كورونا في إفريقيا

إجراء أول عملية زرع رئة لمريض بكورونا في أمريكا

الأردن تسجل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة العراقية تعلن تسجيل 1261 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 354

الصحة العالمية: حالات كورونا المؤكدة في أفريقيا تجاوزت 200 ألف

الكويت: إصابة 268 نزيلًا بفيروس كورونا في السجن المركزي

السعودية تسجل أكبر ارتفاع يومي في حصيلة وفيات وإصابات كورونا

لليوم الثامن.. تونس تعلن تسجيل صفر إصابات بفيروس كورونا

الصحة العالمية تكشف سبب انخفاض وفيات كورونا في روسيا