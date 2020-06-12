بالأرقام.. تعرف على قيمة الدعم المقدم لشرائح استهلاك الكهرباء المختلفة

كتب - محمد صلاح:

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر عن الزيادات الجديدة فى أسعار شرائح استهلاك الكهرباء التى سيتم تطبيقها منذ شهر يوليو المقبل على أن يتم تحصيلها بدءًا من فاتورة أغسطس.

ووفقًا للأسعار الجديدة التي أعلنها وزير الكهرباء، يستعرض "مصراوي"، قيمة الدعم المقدم الفواتير الكهرباء ممثل فى شرائح استهلاك الكهرباء المختلفة، وذلك فيما يلي:

الشريحة الأولى المستهلكة 50 كيلو وات تحصل على دعم شهرياً بقيمة 40.7 جنيه لكل فاتورة، وما يتحمله كل مشترك على هذه الشريحة 20 جنيهًا.

أما الشريحة الثانية المستهلكة حتى 100 كيلووات تحصل على دعم شهريًا، بقيمة 76.3 جنيه لكل فاتورة، وما يتحمله كل مشترك على هذه الشريحة 45 جنيهًا.

أما الشريحة الثالثة المستهلكة حتى 200 كيلو وات تحصل على دعم شهري بقيمة 106.7 جنيه لكل فاتورة، وما يتحمله المشترك 136 جنيهًا.

وتحصل الشريحة الرابعة المستهلكة حتى 250 كيلو وات على دعم بقيمة 114.3 جنيه عن كل فاتورة، وما يتحملة المشترك 189 جنيهًا.

ووفقًا لما أعلنه الوزير، فإن الشريحة الخامسة المستهلكة 350 كيلو وات تحصل على دعم من الدولة بقيمة 139.7 جنيه عن كل فاتورة، وما يتحمله المشترك 285 جنيهًا.

أما الشريحة السادسة المستهلكة 450 كيلووات تحصل على دعم بقيمة 139 جنيهًا عن كل فاتورة وما يتحمله المشترك 407 جنيهات.

أما الشريحة السابعة المستهلكة 550 كيلو وات تحصل على دعم بقيمة 142 جنيهًا عن كل فاتورة وما يتحمله المشترك 525 جنيهًا، والمستهلك حتى 650 كيلو وات يحصل على دعم من الدولة بقيمة 145 جنيهًا عن كل فاتورة وما يتحمله المشترك 643 جنيهًا.

ووفقًا لأسعار الشرائح الجديدة، الشريحة الأولى من صفر وحتى 50 كيلو وات تحاسب بقيمة 38 قرشًا لكل كيلو وات / ساعة بدلاً من 30 قرشًا.

والشريحة الثانية من 51 وحتى 100 كيلو وات تحاسب بقيمة 48 قرشًا لكل كيلو وات / ساعة بدلاً من 40 قرشًا.

والشريحة الثالثة من صفر وحتى 200 كيلو وات تحاسب بقيمة 65 قرشًا لكل كيلو وات / ساعة بدلاً من 50 قرشًا.

أما الشريحة الرابعة من 201 وحتى 350 كيلو وات، تحتسب بقيمة 96 قرشًا لكل كيلو وات / ساعة بدلاً من 82 قرشًا.

والشريحة الخامسة من 351 وحتى 650 تحاسب بقيمة 118 قرشًا بدلاً من 100 قرش.

والشريحة السادسة من 651 إلى أقل من 1000 يحاسب بقيمة 118 قرشًا، ومن صفر إلى أكثر من 1000 كيلو وات يحاسب بقيمة 145 قرشًا لكل كيلو وات / ساعة.

مع التنويه على أن الشريحة المستهلكة 50 وحتى 650 كيلو وات تدعم من الدولة، والشريحة المستهلكة من 700 وحتى 1000 كيلو وات / ساعة تحاسب بالتكلفة العلية دون دعم، أما الشريحة المستهلكة أكثر من 1000 كيلو وات تدفع قيمة أكبر وتدعم الفئات الاكثر احتياجًا فيما يعرف بالدعم التبادلي.​