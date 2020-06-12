اليوم.. قطع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة 10 ساعات

قالت شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنه نظرًا لقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ مشروع كوبري للمشاة بجوار مستشفى كوبري القبة العسكري الأمر الذي يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر ٦٠٠ مم، سيتم قطع المياه عن عدد من منطاق القاهرة اليوم الجمعة.

وأضافت الشركة، في بيان، أن ذلك يترتب علية انقطاع المياه عن مناطق (الكلية الفنية العسكرية - المعهد الفني للقوات المسلحة - دار الضيافة - مستشفى عين شمس التخصصي) وضعفها عن مستشفى كوبري القبة العسكري وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم الجمعة وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​