رئيس حزب الوفد: أمن مصر وحماية الحدود مسئولية الجميع

كتب - مصراوي:

وجه المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رسالة للجميع بأن إرادة المصريين الصلبة تزداد صلابة ولن تسمح بأي صورة من الصور بتهديد للأمن القومي المصري، وسوف نفتدي الوطن سواء بالروح أو المال.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حزب الوفد، لطرح رؤية بيت الأمة بشأن الأحداث الجارية في ليبيا وسد النهضة، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي لحزب الوفد، وعدد من أعضاء الهيئة العليا وقيادات الوفد مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الحضور.

وقدم أبو شقة رسالة للشعب قائلا: "نقول للمصريين جميعا أن كل المؤامرات التي تحاك مستمرة وأن مصر مستهدفة وحروب الجيل الرابع مستمرة من خلال الشائعات والفتن وعملاء في الداخل والخارج لإحداث فوضى وحرب الوكالة وحرب السوشيال ميديا".

وشدد أبو شقة على أن أمن مصر وحماية الحدود هي مسئولية الجميع كل في موقعه ويجب أن نعمل من أجل حماية الوطن، متابعا: "ونقول من بيت الامة لن نفرط في هذه المسئولية مهما كان الثمن ".

وطالب أبو شقة الشعب المصري باستدعاء الإنسان المصري الحقيقي في ثورة 1919 وثورة 30 يونيو والعلم بأن مصر مستهدفة وأن إرادة المصريين الصلبة لن تسمح بإسقاط مصر في نفس المستنقع الذي سقط فيه العديد من الدول العربية الشقيقة.