رئيس حزب الوفد: مصر مستهدفة من حروب الجيل الرابع.. وإرادة الشعب لا تقهر

كتب - مصراوي:

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن ما يجرى على الساحة الليبية من خلال المليشيات الإرهابية يشكل تهديدًا للأمن القومي المصري.

وأشار إلى أن مصر مستهدفة من خلال حروب الجيل الرابع؛ لأن الارادة المصرية الصلبة تحطمت عليها جميع المؤامرات في 30 يونيو 2013، وكان المستهدف هو إسقاط مصر في ذات المستنقع الذي وقع فيه دول عربية أخرى، ولكن جاءت إرادة المصريين الذين خرجوا إلى الشارع بتقدير 33 مليون مصر طبقا لتقرير جوجل للدفاع عن مصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حزب الوفد، لطرح رؤية بيت الأمة بشأن الأحداث الجارية في ليبيا وسد النهضة، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي لحزب الوفد، وعدد من أعضاء الهيئة العليا وقيادات الوفد مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الحضور.

وأضاف أبو شقة أن الجيش المصري كان سندًا للمصريين عندما خرجوا لمواجهة هذه المؤامرات وأيضا دور الشرطة المصرية التي تصدت بقوة وشجاعة للإرهاب الذي كان من المقرر أن يضرب مصر ولكن بفضل دور الجيش والشرطة وإرادة المصريين تم التصدي لهذه المؤامرات.

وأوضح أن الشعب المصري يقف للدفاع عن الوطن منذ أحمس والحملة الفرنسية، وخلال عامين حدث ثورتين، وأجبر نابليون على الخروج من مصر، وكل هذا لم يمر على العقل المصري ولا الخبرة السياسية المصرية، لذلك فإن المصريين دائما يتحدون عندما تتعرض الدولة للخطر.

وأشار أبو شقة إلى وجود مشاهد كثيرة على هذا الأمر، منها ثورة 1919 وشاهدنا جمع التوكيلات لسعد زغلول، وهذه رسالة نوجها للجميع في الداخل والخارج بأن إرادة المصريين لا تقهر، ويوجد جيش وشرطة وطنية وشعب يردد "نموت نموت وتحيا مصر".