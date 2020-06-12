طلب إحاطة بشأن فشل منظومة الكارت الذكي للفلاح في 6 محافظات

كتب- مصراوي:

تقدم محمود عادل شعلان، نائب كفر الدوار بالبحيرة، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة، بشأن فشل منظومة الكارت الذكي للفلاح، بعد تطبيقها في 6 محافظات (البحيرة - الشرقية - سوهاج - اسيوط - بورسعيد - الغربية"، مما تسبب في معاناة للمزارعين.

وقال "شعلان"، في بيان له، إنه منذ سنوات أعلنت وزارة الزراعة عن مشروع ضخم لضبط منظومة الحيازات الزراعية يعرف باسم "كارت الفلاح"، كبديل عن البطاقات الورقية التي تجاوزها الزمن، بالإضافة إلى دعم هذا المشروع في ضبط الدعم الخاص بالأسمدة وآليات الصرف، وكذلك حصر دقيق للرقعة الزراعية، بصورة دقيقة يمكن أن تسهم في تحسين الناتج من الزراعة، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "عضو لجنة الزراعة": إلا أن السؤال الذي يحتاج إلى إجابة: "هل استعدت الجمعيات الزراعية لمنظومة كارت الفلاح؟! ، الإجابة "لا"، لأنها غير مؤهلة أو قادرة على التفاعل مع المنظومة في الوقت الراهن.

وتابع: "مازال هناك أكثر من 6 آلاف جمعية زراعية في مصر تعمل بالنظام اليدوي القديم، الذي يعتمد على ملايين الملفات والدفاتر، بالإضافة إلى البنية المتهالكة لهذه الجمعيات ومكاتبها التي وصلت إلى حالة تحتاج إلى تجديد وتطوير فوري".