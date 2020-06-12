أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

طلب إحاطة بشأن فشل منظومة الكارت الذكي للفلاح في 6 محافظات

12:04 ص الجمعة 12 يونيو 2020
طلب إحاطة بشأن فشل منظومة الكارت الذكي للفلاح في 6 محافظات

أرشيفية لكارت الفلاح الذكي

كتب- مصراوي:

تقدم محمود عادل شعلان، نائب كفر الدوار بالبحيرة، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة، بشأن فشل منظومة الكارت الذكي للفلاح، بعد تطبيقها في 6 محافظات (البحيرة - الشرقية - سوهاج - اسيوط - بورسعيد - الغربية"، مما تسبب في معاناة للمزارعين.

وقال "شعلان"، في بيان له، إنه منذ سنوات أعلنت وزارة الزراعة عن مشروع ضخم لضبط منظومة الحيازات الزراعية يعرف باسم "كارت الفلاح"، كبديل عن البطاقات الورقية التي تجاوزها الزمن، بالإضافة إلى دعم هذا المشروع في ضبط الدعم الخاص بالأسمدة وآليات الصرف، وكذلك حصر دقيق للرقعة الزراعية، بصورة دقيقة يمكن أن تسهم في تحسين الناتج من الزراعة، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "عضو لجنة الزراعة": إلا أن السؤال الذي يحتاج إلى إجابة: "هل استعدت الجمعيات الزراعية لمنظومة كارت الفلاح؟! ، الإجابة "لا"، لأنها غير مؤهلة أو قادرة على التفاعل مع المنظومة في الوقت الراهن.

وتابع: "مازال هناك أكثر من 6 آلاف جمعية زراعية في مصر تعمل بالنظام اليدوي القديم، الذي يعتمد على ملايين الملفات والدفاتر، بالإضافة إلى البنية المتهالكة لهذه الجمعيات ومكاتبها التي وصلت إلى حالة تحتاج إلى تجديد وتطوير فوري".

الكارت الذكي للفلاح محمود عادل شعلان البحيرة مجلس النواب

الخبر التالى:

الوطنية للإعلام: استمرار الإجراءات الاحترازية للموظفين والمتعاملين بمبنى بالهيئة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 39726

    عدد المصابين

  • 10691

    عدد المتعافين

  • 1377

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7442050

    عدد المصابين

  • 3506297

    عدد المتعافين

  • 418391

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصر والسودان تتحفظان على الورقة الأثيوبية حول سد النهضة: تراجع كامل عن ما تم الاتفاق عليه