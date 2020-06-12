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القوى العاملة: تقسيم المستفيدين من الدفعة الثانية لمنحة الـ500 جنيه على شرائح يومية

12:01 ص الجمعة 12 يونيو 2020
القوى العاملة: تقسيم المستفيدين من الدفعة الثانية لمنحة الـ500 جنيه على شرائح يومية

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، تقسيم الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثانية من منحة ال500 جنيه، على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث تكون 260 ألف مستحقا يوميا.

وقررت اللجنة الوزارية المشكلة لرعاية العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا، في اجتماعها اليوم الخميس، بديوان عام وزارة القوى العاملة، صرف الدفعة الثانية لهذه الفئة من المنحة الرئاسية التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرها 500 جنيه بدءاً من 21 إلى 25 يونيو الجاري من ماكينات الصرف بموجب الكارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولي، مع التأكد من وصول رسالة نصية علي تليفون الشخص المستحق.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن وزارة الاتصالات سترسل لكل مستحق على تليفونه الشخصي رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ 48 ساعة، وذلك لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي وضمانا لسلامة المستحقين.

ومن المقرر، أن يقوم بالصرف في المرحلة الثانية نحو مليون و600 ألف و216 عاملا، يصرفون ما يزيد عن 800 مليون جنيه.

محمد سعفان وزير القوى العاملة وزارة القوى العاملة منحة الـ500 جنيه

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