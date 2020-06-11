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للحصول على قروض.. اتحاد الناشرين يطالب الأعضاء بالاشتراك في المجلس التصديري

10:57 م الخميس 11 يونيو 2020
للحصول على قروض.. اتحاد الناشرين يطالب الأعضاء بالاشتراك في المجلس التصديري

اتحاد الناشرين المصريين

كتب - مصراوي:

طالب اتحاد الناشرين المصريين، أعضاء الجمعية العمومية، ضرورة الاشتراك بالمجلس التصديرى، لمحاولة تخفيف آثار أزمة انتشار جائحة كورونا على الناشرين.

وأوضح الاتحاد في بيان صحفي اليوم، أن هذه الخطوة تكفل الاعتراف بالنشر كصناعة ضمن الصناعات الهامة بالدولة ويمكن من خلال ذلك الحصول على تسهيلات وقروض ميسرة للناشرين.

وأكد الاتحاد عدم قيد عدد كبير جدا من الناشرين، لذا حث مجلس الإدارة، أعضاء الجمعية العمومية ضرورة القيد بالمجلس التصديرى ليظهر العدد الفعلى وقوة صناعة النشر ليتسنى للدولة ان توليها الاهتمام اللازم.

وفي بيان لاحق للاتحاد أوضح من خلاله كيفية المشاركة والتسجيل في المجلس التصديري عن طريق الموقع الالكتروني التالي:

ecpp.org.eg

اتحاد الناشرين المصريين الحصول على قروض المجلس التصديري فيروس كورونا

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