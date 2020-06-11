"اقتصادية النواب" تقف دقيقة حداد على روح رئيس هيئة الاستثمار السابق

كتب- مصراوي:

وقف أعضاء اللجنة الاقتصادية بداية اجتماعها، اليوم، لمناقشة اتفاقية تمويل بين مصر وصندوق النقد الدولي، دقيقة حدادا على روح الخبير الاقتصادي والرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محسن عادل.

ونعت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير صالح، الخبير الاقتصادي والرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محسن عادل الذي وافته المنية أمس الأربعاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المُستجد.

وقالت اللجنة فى بيانها: "فقدت مصر خبيرًا اقتصاديًا نابغا، وإنسانا من طراز رفيع أحبه كل من عرفه وترك علامة فارقة في كل مكان عمل به، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله بقبول حسن ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وقال المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة: "لقد فقدنا إنسانا طيبا خلوقا وشخصية مُلتزمة، وكان من الكفاءات النادرة التي جمعت بين الدراسات الأكاديمية المتخصصة والخبرات العملية فى المناصب المرموقة ولم يبخل على أحد بعلمه".

وقال الدكتور أشرف العربى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن خبر وفاة الدكتور محسن عادل بأنه خبر مُفجع، قائلا: "الفقيد ترك فى نفوس كل من تعاملوا معه أثرًا طيبًا، وأنا أعرفه شخصيًا منذ 15 عام وكان صديقًا عزيزًا".